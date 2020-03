Známu herečku nafotili s dcérou: Neuveriteľné! Vyzerajú ako sestry

LOS ANGELES - Ako dve školáčky! Tak nejako pôsobili Jennifer Garner (47) a jej dcéra Violet (14), keď cestou do nechtového štúdia stretli paparazzov. Hoci je herečka od svojej princeznej o 33 rokov staršia, pôsobí skôr dojmom, akoby bola jej staršia sestra. Čo poviete?

Na topkách sme vás informovali, že Ben Affleck má novú lásku. Je ňou herečka Ana de Armas, s ktorou sa zblížili počas nakrúcania filmu Deep Water. Dvojica si aktuálne užíva romantiku v Karibiku, kde neušli pozornosti paparazzov.

Slávneho herca načapali s milenkou: Ben, veď ty si v tom až po uši!

A kým sa Ben zamilovane vodí za ruky so svojou novou láskou, jeho bývalá žena Jennifer Garner sa spolu s najstaršou dcérou Violet vybrali do nechtového salónu. Obe boli podobne oblečené a kládli dôraz na to, aby im bolo pohodlne. Na nohách mali flip-flopy, na očiach dioptrické okuliare a podobný mali tiež účes.

Mnohé celebrity sa objektívov bulvárnych fotografov desia. Prominentná mama s dcérou si však náladu nenechali pokaziť. Z tváre im neschádzal úsmev a Jennifer ani netrápilo, že je nenalíčená. Napokon, aj ona sama sa na instagrame bežne ukazuje bez príkras.

Jennifer Garner s dcérou Violet vyzerajú skôr ako sestry. Zdroj: profimedia.sk