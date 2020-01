Známa trénerka sa pustila do postavy speváčky Lizzo: Veď má nadváhu!

LOS ANGELES - Speváčka Lizzo sa snažila presadiť už od roku 2013, podarilo sa jej to však až minulý rok a celý svet je dnes nadšený jej hudbou. A niektorí pokladajú za dôležité, že rebríčky hitparád dokáže búrať aj žena, ktorá nemá miery modelky. Iní však poukazujú na to, že nie je práve najsprávnejšie oslavovať jej nadváhu.

Napríklad Nicole Scherzinger, ktorá kedysi bojovala s bulímiou, je nadšená tým, že svet dokáže akceptovať speváčku, ktorej telo nie je dokonalé. A rovnako oslavujú úspechy Lizzo všetci, ktorým trend dokonalosti príde scestný.

Na druhej strane je tu skupina ľudí, ktorá poukazuje na to, že žiadne extrémy nie sú zdraviu prospešné. A nadšenie z toho, že má niekto nadváhu, nie je na mieste.

Zdroj: SITA

„Milujem jej hudbu, na 100%, ale prečo oslavujeme jej telo? Prečo na tom vlastne záleží? O tom hovorím. Prečo neoslavujeme jej hudbu? Pretože vôbec nebude úžasné, ak dostane cukrovku,” povedala v talkshow AM to DM 45-ročná osobná trénerka Jillian Michaels. „Len som proste úprimná. Nikdy nepríde k situácii, že by som si povedala: Som taká rada, že má nadváhu,” dodala.