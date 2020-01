Meghan a Harry svojím rozhodnutím šokovali celý svet: Reakcia kráľovnej!

Na oficiálnom instagramovom profile Meghan a Harryho sa včera objavilo ich spoločné vyhlásenie, že už viac nechcú byť v pozícii vyššie postavených členov kráľovskej rodiny. Toto rozhodnutie malo podľa ich vlastných slov byť výsledkom dlhých diskusií a zvažovania. „Tento rok začneme s prechodom smerom k progresívnej novej role v rámci tejto inštitúcie. Plánujeme odstúpiť ako „vyššie postavení“ členovia kráľovskej rodiny a pracovať na tom, aby sme sa stali finančne nezávislí, pričom budeme stále podporovať Jej veličenstvo kráľovnú,“ znelo ich oficiálne stanovisko.

Meghan a Harry včera šokovali svojím rozhodnutím celý svet. Zdroj: Instagram sussexroyal

To však nie je jediná zmena, ktorú kráľovská dvojica plánuje. „Teraz plánujeme vyvážiť náš čas medzi Spojeným kráľovstvom a Severnou Amerikou a naďalej si ctiť svoju povinnosť voči Kráľovnej, Spoločenstvu a našim sponzorom. Táto geografická rovnováha nám umožní vychovať nášho syna tak, aby ctil tradície kráľovskej rodiny, do ktorej sa narodil, a zároveň poskytne našej rodine priestor zamerať sa na ďalšiu kapitolu, a to vrátane novinky v rámci charity,“ pokračovali Meghan a Harry vo svojom vyhlásení.

Čo však na toto ich závažné rozhodnutie hovorí hlava britskej monarchie Kráľovná Alžbeta II.? „Diskusie s vojvodom a vojvodkyňou zo Sussexu sú na začiatku. Rozumieme ich rozhodnutiu zaujať nový prístup, no toto sú zložité problémy, ktoré si vyžadujú čas,“ stojí v oficiálnom vyhlásení na stránke kráľovskej rodiny.

Nuž, kedy sa napokon „odpoja“ od rodiny, je otázne, keďže podľa kráľovnej to nie je len tak. To zrejme ukáže až čas. Napriek tomu, že chcú zaujať nové postavenie, spoluprácu s rodinou neuzatvárajú. Naďalej v nej pokračujú s ostatnými členmi a už sa nevedia dočkať, kedy sa s ďalšími novinkami budú môcť podeliť s verejnosťou.

S touto najväčšou sa však pred zverejnením zrejme zabudli podeliť s najbližšou rodinou. „Princ Harry a Meghan kráľovnú ani zvyšok rodiny o svojom stredajšom oznámení neinformovali,” uvádza Jonny Dymond z BBC. Nepovedali to ani Harryho otcovi Charlesovi, ani bratovi Williamovi, ktorý sa to mal dozvedieť až z televízie.