Smutná správa počas sviatkov z Českej republiky: Zomrela herečka Táňa Fischerová (†72)

Pôsobila v nadáciách a občianskych združeniach, v rokoch 2002 až 2006 bola poslankyňou a v roku 2013 kandidovala ako nezávislá v prezidentských voľbách. Na filmovom plátne sa prvýkrát objavila pod režijným vedením Vladimíra Čecha v československej dráme Kohout plaší smrt v roku 1961. Hrala tiež napríklad vo filmoch Hotel pro cizince (1966), Lev s bílou hřívou (1986) alebo Svědek umírajícího času (1989). Po roku 1989 sa objavila napríklad v seriáli Konec velkých prázdnin (1994).

Fischerová sa narodila v Prahe, jej otcom bol divadelný režisér Jan Fischer, ktorý bol za vojny väznený v Terezíne a Osvienčime. Študovala herectvo na Janáčkovej akadémii múzických umení, školu ale nedokončila. Počas svojej hereckej kariéry pôsobila v Činohernom klube, z ktorého ale musela v roku 1973 odísť.

Štyri roky odohrala v Divadle Jiřího Wolkera, odkiaľ odišla po narodení syna Kryštofa. Musela sa vyrovnať s jeho postihnutím a profesiu prispôsobiť rodine. Stály angažmán už nevzala. Hosťovala v rôznych divadlách, robila s Evaldom Schormom napríklad v Černém mnichovi alebo vo Vivisekci, pracovala s Janom Kačerom.

V roku 2002 bola ako nezávislá na kandidátke Únie slobody-DEU zvolená do Poslaneckej snemovne a do roku 2006 pôsobila vo výbore pre vedu, vzdelávanie, kultúru, mládež a telovýchovu či stálej komisii pre kontrolu činnosti BIS. V roku 2006 kandidovala na Prahe 2 do Senátu, postúpila do druhého kola. Aj ďalší pokus o návrat do Snemovne bol neúspešný.

"Pani Táňa svojím zjavom, hlasom, moduláciou hlasu a takou priezračnosťou svojho myslenia, ona bola niečo ako svätá žena. A viete, že sme jej to verili? Tak sme ju za to mali radi," povedal bývalý disident, český premiér a predseda senátu Petr Pithart. Podotkol ale tiež, že pre mnoho ľudí to bolo niečo neznesiteľne dráždivé. Kandidatúra Fischerovej na funkciu prezidentky bola podľa Pitharta obeť, ktorú podstúpila. "Je to tak, že tým možno dodávala odvahu tým (ženám), ktoré to skúsia po nej a budú úspešné, a povedal by som, že už je najvyšší čas. Ona razila cestu a dodávala odvahy tým po nej," dodal.

V posledných rokoch sa Fischerová venovala tiež charitatívnej činnosti, bola aj vyhľadávanou recitátorkou a moderátorkou nielen charitatívnych akcií. Koncom marca 2013 sa stala predsedníčkou Českého helsinského výboru, bola vo vedení Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím, členkou organizácie Amnesty International alebo správnej rady Nadácie Vízia 97. S Martou Kubišovou a Janom Kačerom moderovala televízne Adventné koncerty. Veľkou láskou Táni Fischerovej bola poézia. Roky sa o ňu delila s návštevníkmi Violy a Lyry Pragensis. Jej melodický hlas akoby stvorený pre lyrické verše znel často aj z rozhlasu. Je autorkou niekoľkých kníh.