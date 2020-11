Nepríjemné zdravotné problémy Marty Kubišovej (78): Totálna tragédia… Problém odhalil záchod!

PRAHA - Na zdravotné problémy sa česká speváčka Marta Kubišová (78) sťažovala už začiatkom roka. Trápili ju ukrutné bolesti kolien. Osteoporóza dospela do takého štádia, že musela chodiť na konské dávky injekcií. Teraz sa však pridali ďalšie nepríjemnosti - odhalil ich záchod!

Sedemdesiatosemročná speváčka si myslí, že za jej zhoršeným zdravotným stavom je koronavírus. Dokonca si myslí, že čínsku chrípku chytila ešte vlani... No a odvtedy sa s ňou problémy ťahajú. Začiatkom roka sa sťažovala na obrovské bolesti kolien. „Takto som dopadla. Tie kolená ma snáď utrápia,“ povedala vtedy pre Blesk Kubišová, ktorá musela chodiť na konské dávky injekcií.

No a teraz sa českým médiám zverila s ďalšími problémami. „To je totálna tragédia,“ ohodnotila svoj pokročilý vek speváčka. „Teraz momentálne riešim stratu čuchu. Neviem, či je to tým, že mám už len jednu mačku, ale keď som ich mala viac, vedela som, v ktorom záchode sa čo deje, cítila som to. A teraz nič!“ priznala zvláštne pocity Kubišová.

„Prídem k tomu záchodu, ktorý je medzi lodžiou a izbou a neviem o tom. Ani si ho nevšimnem. Ale teraz to riešiť nebudem, keď som to vydržala takmer rok,“ dodala. Strata čuchu je naozaj jedným z typických príznakov nákazy COVID-19. Či však známa Češka podstúpila aj testovanie, nevedno.