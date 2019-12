Moment, keď sa život hviezdy z Roxette úplne zmenil: Rakovina ju zožierala 17 rokov!

Písal sa rok 1986, keď vzniklo duo Roxette, ktoré tvorili Marie Fredriksson a Per Gessle. Sympatická blondínka už mala za sebou viacero hudobných a speváckych skúseností. S Perom sa však stali hotovým fenoménom a ich skladby dodnes zbožňuju nielen romantické duše.

Marie Fredriksson a Per Gessle spolu tvorili úspešnú formáciu Roxette. Zdroj: profimedia.sk

Roxette sa tešili veľkým úspechom. Keď Marie stretla Mikaela Bolyosa, začalo sa jej dariť aj v súkromí. Blondínka sa rok po narodení dcéry Ines s hudobníkom zosobášila a neskôr k nim pribudol syn Oscar.

Marie Fredriksson s manželom. Zdroj: profimedia.sk

V jeden septembrový deň v roku 2002 sa však všetko zmenilo... Marie si pri páde v kúpeľni udrela hlavu. Po vyšetreniach jej lekári oznámili tú najhoršiu správu - že má nádor na mozgu. Začala sa náročná a vyčerpávajúca liečba. Sympatická umelkyňa sa nevzdávala a naďalej sa venovala hudbe.

V roku 2005 Marie potešila fanúšikov správami o tom, že sa vyliečila a spolu s Perom absolvovali krátke turné. Neskôr sa k nim pridali ďalšie. V roku 2016 sa Roxette vydali na veľkú koncertnú šnúru, v rámci ktorej mali vystúpiť aj na Slovensku. Museli ju však predčasne ukončiť a Marie oznámila definitívny koniec kariéry.

Krátkovlasá blondínka sa stiahla do ústrania, kde opäť zvádzala svoj boj s chorobou. Pre jej najbližších to budú tie najhoršie Vianoce. Talentovaná umelkyň totiž 9. decembra 2019 zomrela. „Nič už nebude rovnaké. Čas plynie tak veľmi rýchlo. Nie je to tak dávno, čo sme strávili dni a noci v mojom malom byte a delili sme sa o sny, ktoré sa zdali byť nemožné. Som poctený, že som stretol tvoj talent a štedrosť. Všetka moja láska smeruje k tebe a tvojej rodine,” reagoval zarmútený Per Gessle. A veru, nie je jediný, čo za Marie smúti...

Marie Fredriksson svoj boj nevzdávala. Keď sa cítila lepšie, koncertovala. Zdroj: pofimedia.sk