Marie Fredriksson z Roxette je mŕtva: Zomrela vo veku 61 rokov

Portál Expressen informoval, že speváčka Marie Fredriksson v pondelok zomrela. Príčina smrti zatiaľ oficiálne známa nie je.

Marie ale v minulosti bojovala s rakovinou. Mala malígny nádor na mozgu a v roku 2002 podstúpila operáciu. Manažérka Marie Dimberg vo vyjadrení k smrti speváčky spomenula práve vážnu chorobu: „Je veľmi smutné, že musíme oznámiť, že jedna z najväčších a najobľúbenejších umelkýň odišla. Marie Fredriksson odišla ráno 9. decembra po vyčerpaní zo svojej predchádzajúcej choroby.”

Marie po sebe zanechala manžela a dve deti. So smútkom prijal správu o jej smrti aj kolega Per Gessle: „Všetka moja láska smeruje k tebe a tvojej rodine. Nič už nebude také ako predtým.”

Perf Gessle a Marie Frederiksson

Marie Fredriksson a Per Gessle založili Roxette v roku 1986 a vydali debutový singel Neverending Love. V apríli 1989 sa za noc stali senzáciou hudobného priemyslu so skladbou The Look. Odvtedy neustále cestovali po svete a vypredávali jeden koncert za druhým. Získali si oddaných fanúšikov na celom svete od Birminghamu až po Buenos Aires, od Vancouveru až po Vladivostok, od Sydney až po Stuttgart.

Roxette odohrali 557 šou pred zástupmi miliónov a miliónov nadšených fanúšikov. Predali 75 miliónov albumov, vydali 51 singlov, ktoré sa umiestnili na prvých priečkach hitparád a definitívne sa zapísali do hudobnej histórie ako jedna z najúspešnejších kapiel všetkých čias.

Zdroj: TASR/AP/Balazs Mohai/MTI

Skupina mala mnohoročnú pauzu práve pre Mariinu chorobu. Znovu začali vystupovať v roku 2011. Hudby sa musela speváčka definitívne vzdať pred tromi rokmi.