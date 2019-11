Paparazzi FOTO slávneho herca: Wau, Bradley, za toto máš 100 bodov!

Pre svoj poklad všetko! Hoci sú medzi dievčatami obľúbené kostýmy princezničiek, víl, jednorožcov, čarodejníc, či rôznych rozprávkových bytostí, dcéra Bradleyho Coopera a Iriny Shaik prekvapila. Počas aktuálneho Halloweenu sa totiž predviedla v maske babičky. A nebola sama.

Parochňu sivých vlasov a dôchodcovský outfit dal na seba aj jej slávny tatko. Nie je tajomstvom, že Bradley malú Leu De Seine miluje a vyzerá to tak, že je pre ňu ochotný spraviť čokoľvek. A to aj hoci by mal byť na smiech.

