Krásna Irina Shayk o rozchode: Bez Bradleyho som na dne!

NEW YORK - Modelka Irina Shayk (34) a herec Bradley Cooper (45) sa rozišli minulý rok v lete po tom, ako spolu strávili 4 roky a splodili dcéru. Kráska sa k rozchodu doteraz nevyjadrovala, ale aktuálne poskytla rozhovor pre British Vogue a priznala, že bez muža po svojom boku to má ťažké a všetko sa jej rozpadá pod rukami.

Irina Shayk sa v interview zdôverila, ako to po rozchode s Bradley Cooperom zvláda. Alebo podľa jej vyjadrení skôr nezvláda. „Myslím, že v každom dobrom vzťahu ukážete to najlepšie aj najhoršie, je to proste povaha ľudských bytostí. Dvaja skvelí ľudia nemusia vždy tvoriť dobrý pár,” uviedla k rozchodu a dodala: „Myslím, že sme mali šťastie, že sme zažili to, čo medzi nami bolo. Život bez B je nové dno.”

Irina Shayk a Bradley Cooper majú spolu dvojročnú dcéru Leu De Seine. Zdroj: SITA

Irine hlavne chýba, že otec dcéry Ley nie je na blízku a všetko je vlastne na jej pleciach. „Je ťažké nájsť rovnováhu, keď ste slobodná matka, pracujúca žena a živiteľka. Verte mi, že sú dni, keď sa zobudím a cítim sa tak, že ó, bože, netuším, čo robiť, celá sa rozpadám,” priznala modelka.