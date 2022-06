TOTO ženám ZLOMÍ SRDCE! Sexidol sa vášnivo bozkával s... MUŽOM!

NEW YORK - Bradley Cooper (47) je idolom mnohých žien po celom svete. Jeho fanúšičky však pri pohľade na jeho aktuálne zábery zostanú v šoku. Herec si na nich vymieňa vášnivé bozky so svojim kolegom!

Bradley Cooper sa momentálne nachádza v New Yorku, kde prebieha nakrúcanie životopisného filmu Maestro. Do kín by mal ísť budúci rok a známy herec sa na ňom podieľa aj režisérsky. Cooper sa objavil ako mladšia verzia svojej postavy Leonarda Bernsteina, ktorého vo filme stvárňuje. Bernstein sa preslávil ako hudobný skladateľ, dirigent, klavirista a popularizátor hudby.

Záber, na ktorom Cooper bozkáva svojho kolegu Matta Bomera (44), bol zachytený v pondelok počas nakrúcania spomínaného filmu. Zatiaľ nie je známe, v akej úlohe sa predstaví Bomer. Vo filme ho po boku Coopera doplnia napríklad Carey Muligan alebo Jeremy Strong.

Galéria fotiek (9) Bradley Cooper a Matt Bomer sa počas nakrúcania filmu Maestro museli popasovať aj s takýmito scénami

Zdroj: profimedia.sk

Umelec spolurežíroval aj jeden zo svojich najznámejších filmov Zrodila sa hviezda. Je tak jasné, že diváci budú mať od filmu, ktorý zastrešuje Netflix, veľké očakávania. Na filme sa ďalej podieľajú také mená, ako Martin Scorsese alebo Steven Spielberg.

Medzi ďalšie známe filmy Bradleyho Coopera patria Americký ostreľovač, Terapia láskou alebo séria Vo štvorici po opici.

Galéria fotiek (9) Lady Gaga a Bradley Cooper vo filme Zrodila sa hviezda.

Zdroj: Warner Bros