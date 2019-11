Heidi Klum opäť šokovala: Fuj, taká nechutná ešte nebola!

NEW YORK - Nesklamala! Nie je tajomstvom, že Heidi Klum (46) zbožňuje Halloween. Ľudia z celého sveta sú vždy zvedaví, v akej maske sa slávna modelka predvedie. Mnohým vyrazila dych aj tentokrát. A to ako desivé mimozemské monštrum. V čom sa predviedli ostatné celebrity?

Pri príležitosti Halloweenu usporadúva Heidi Klum veľkolepú párty, na ktorej sa to hemží vydarenými maskami. Ona sama každý rok dbá na to, aby bol jej kostým skvelý a hádam sa ešte nenašiel nikto, kto by ju prekonal. Jej prípravy zaberú aj hodiny. Inak tomu nebolo ani teraz.

Štíhla blondínka sa za pomoci šikovných maskérov zmenila na mimozemské monštrum. Za zmienku určite stojí odhalený mozog, či vytŕčajúce črevá.

Zdroj: SITA

Po boku známej modelky nechýbal jej manžel Tom Kaulitz. Sympatický hudbník sa zmenil na astronauta, ktorý bol zrejme napadnutý spomínaným monštrom.

Zdroj: SITA

Pomerne vydarný kostým predviedli aj manželia Neil Patrick Harris a David Burtka. Tí sa totiž prezliekli za dvojičky Olsenové. Halloweenske kreácie ostatných celebrít nájdete v GALÉRII>>

Neil Patrick Harris a David Burtka ako sestry Olsenové. Zdroj: SITA