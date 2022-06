Šokujúca PREMENA hollywoodskeho herca: Sexi fešák extrémne zostarol… Ani ho nespoznáte!

LOS ANGELES - Je to vôbec on?! Bradley Cooper (47) patrí k najväčším fešákom Hollywoodu. Keď si zahral vo filme Zrodila sa hviezda, namäkko z neho boli mnohé ženy. No tie teraz rozhodne prekvapí aktuálny pohľad na sexi herca. Extrémne zostarol - ani ho nespoznáte!

Fanúšičky však môžu zostať pokojné - ide len o filmovú úlohu. Po režírovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda sa totiž pustil do nového počinu - životopisného filmu o skladateľovi Leonardovi Bernsteinovi. No a v tom, podobne ako v prvom filme, okrem režírovania aj hrá. A práve úloha slávneho skladateľa z neho urobila starého pána.

Irina Shayk a Bradley Cooper v čase, keď tvorili pár.





Ďalšie fotky

Masky sú natoľko vydarené, že by ste v zostarnutom mužovi len márne hľadali toho známeho hollywoodskeho fešáka. Nespoznali by ste ho ani náhodou. Veď napokon, na tom si tvorcovia dali aj naozaj záležať. „Veľa práce sme vložili do mejkapu. Rovnako aj do hlasu. Som nadšený, že vidím niekoho tak sústredene tvoriť príbeh, ktorý pre neho znamená veľa,“ vyjadril sa šéf pre originálnu filmovú tvorbu Netflixu, Scott Stuber.

Galéria fotiek (6) Bradley Cooper

Zdroj: SITA

A pre Bradleyho je stvárnenie Bernsteina doslova splneným snom. „Bol som tým posadnutý. Od Santu som chcel taktovku, keď som mal len 8 rokov. Počúval som hudbu, zamiloval som sa do toho a poznal som každú časť skladby napríklad od Čajkovského,“ priznal Cooper, ktorý okrem réžie, napísal dokonca aj scenár k tomuto filmu. Príležitosť mu prenechal Steven Spielberg, ktorý sa mal ujať réžie pôvodne.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Netflix

Galéria fotiek (6) Zdroj: Netflix

Galéria fotiek (6) Zdroj: Profimedia