Tajomstvo britskej modelky: Potrat... Nebola som pripravená mať dieťa!

Hoci je rok 2019, potraty a právo ženy rozhodnúť sa nemať dieťa, sú stále diskutovanými témami. A nielen na Slovensku. Aktuálne sa tomu venovala aj bývala členka Spice Girls Melanie Brown vo svojom podcaste, kde spovedala známu britskú modelku Daisy Lowe.

A tá netajila, že túto skúsenosť má za sebou. „Je to právo každej ženy. Napokon, na svete je toľko nechcených detí, ktorým sa nevodí dobre, ktoré potrebujú veľa lásky,” povedala Daisy s tým, že svet je preľudnený a nemali by sme naň privádzať nechcené deti. „Je to srdcervúce rozhodnutie a ja som rada, že som mala tú možnosť,” dodala.

Ako mladá otehotnela a hoci mala podporu vtedajšieho priateľa, vybrala sa na kliniku. Síce sa ju snažil presvedčiť, že si dieťa môžu nechať, no ona to tak necítila. „Nebola som pripravená byť mamou. Bolo to bolestné, ale som vďačná, že som to dieťa nemala. Obetovala by som veľa a v tom čase by som nebola najlepšia mama,” vyjadrila sa Daisy.