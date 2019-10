Schwarzenegger 35 rokov po prvom Terminátorovi: Stále ešte môžem prísť NAHÝ!

HOLLYWOOD - Do kín sa čoskoro dostane Terminátor: Temný osud. Hoci od prvého filmu, kde sa Arnold Schwarzenegger (72) predstavil ako Terminátor, uplynulo už 35 rokov, akčný hrdina na to stále má. Dokonca prezradil že by si trúfol aj na nahú scénu!

Pred 35 rokmi sa Arnold Schwarzenegger zrodil ako Terminátor úplne nahý. A trvá na tom, že by s tým nemal problém ani dnes. „Stále to môžem urobiť. Ešte stále môžem prísť nahý,” povedal pre The Sun.

Arnold Schwarzenegger ako Terminátor v roku 1984 Zdroj: MGM

Hoci minulý rok takmer zomrel pri operácii srdca, nijako sa nešetril. Myslel len na nakrúcanie aktuálneho Terminátora. „Minútu som sa obával, že je to príliš blízko k nakrúcaniu Terminátora 6, ale okamžite som si uvedomil, že ten film je dobrý dôvod, aby som sa okamžite dostal do formy,” prezradil obľúbený akčný hrdina. „Okamžite som šiel domov a vrátil sa do telocvične. Veľa ľudí sa po operácii príliš rozmaznáva,” dodal Arnie.

Ako v exkluzívnom rozhovore prezradil, čím je starší, nakrúcanie je náročnejšie, jeho recept je však „jednoduchý”. „Proste musíte viac trénovať a robiť viac opakovaní. To je celé,” povedal Schwarzenegger.