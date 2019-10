Sexi modelka je minulosťou: Pribrala a... Som šialená!

Samantha Hoopes ako modelka Sports Illustrated.

Zdroj: Sports Illustrated

LOS ANGELES - Materstvo si užíva! Nie je to tak dávno, čo Samantha Hoopes (28) pretŕčala svoje krivky na stránkach známeho plavkového magazínu Sports Illustrated. V týchto dňoch sa však naplno venuje niečomu inému. A to malému synčekovi, ktorého nedávno priviedla na svet. Sexi blondínka otvorene priznáva, že sa jej život výrazne zmenil. O čo všetko sa so svojimi priaznivcami ešte podelila?