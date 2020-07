Slávna sexica odhalila zákulisné FOTO: V magazíne bohyňa, ale... Za TOTO má 100 bodov!

Samantha Hoopes patrí medzi celebrity, ktoré sa s fanúšikmi delia o čokoľvek. Na instagrame má viac ako milión followerov. Kým v minulosti prevládali muži, ktorých zásobovala sexi fotkami, od chvíle ako bola tehotná a stala sa mamičkou, orientuje sa aj na ženské publikum.

V uplynulých dňoch zverejnila Samantha fotky v bikinách, ktoré zdobia aktuálne vydanie Sports Illustrated. Blondínka na nich vyzerá už tradične božsky. Človeku sa až nechce veriť, že vznikli len štyri mesiace po narodení jej synčeka.

Samantha Hoopes v najnovšom vydaní Sports Illustrated. Zdroj: Instagram

Správna póza a možno menšie grafické úpravy však dokážu robiť zázraky. Potvrdila to aj samotná modelka. Na internete totiž zverejnila aj zákulisné zábery, na ktorých vidno jej popôrodné telo.

Samantha Hoopes zverejnila aj takéto nedokonalé zábery. Zdroj: Instagram

„Cítila som sa, ako počas svojho prvého fotenia. Obliecť si bikiny a pózovať v nich len štyri mesiace po pôrode bolo pre mňa stresujúce a zároveň oslobodzujúce. Ako ženy sa musíme vyrovnať s tým, že tvar a veľkosť nášho tela sa mení. A vždy sa musíte naučiť milovať ho. Nikdy som voči nemu necítila toľko lásky a rešpektu, ako teraz - strie, kilá navyše a voľná koža. Mohla som pózovať až o rok neskôr a vyzerať lepšie, ale to nie je cieľ mojej cesty. Chcem dodať ženám odvahu a pomôcť im, aby si uvedomili, že to, ako sa cítia, je oveľa dôležitejšie než to, či vyzerajú dokonale,” napísala k záberom kráska, ktorú jej fanúšikovia zahrnuli slovami plnými nadšenia.