LOS ANGELES - Stačí spomenúť len ich prvé mená a každý hneď vie, o koho ide. Ariana Grande, Miley Cyrus a Lana Del Rey patria medzi najvýraznejšie americké speváčky posledných rokov, no ešte pred pár týždňami by asi málokto čakal, že sa všetky tri stretnú v jednej skladbe. Stalo sa to vďaka novému filmu zo série Charlie's Angels, ktorý mieri do kín 15. novembra.