Hviezda 22 Jump Street sa bude ženiť: Zásnuby po roku vzťahu!

Jonah Hill

Zdroj: SITA/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

LOS ANGELES - Americký herec a filmár Jonah Hill sa zasnúbil s priateľkou Giannou Santos. Informuje o tom magazín Page Six denníka New York Post, ktorému to potvrdil jeho hovorca. Tridsaťpäťročný rodák z Los Angeles a 30-ročná obsahová manažérka startupu Violet Grey spolu údajne tvoria pár od leta minulého roku.