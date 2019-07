Mladučký herec (20) zomrel v spánku: Posledná FOTO pred smrťou!

V sobotu Cameron Boyce zverejnil fotografiu so šatkou na hlave a nikto netušil, že je to posledný záber, o ktorým sa so svojimi fanúšikmi podelil. V nedeľu už obletela svet správa o jeho smrti.

Cameronova posledná fotografia na sociálnych sieťach Zdroj: Instagram CB

20-ročný herec mal totiž zdravotné problémy, ktoré boli sprevádzané záchvatmi. Práve jeden z nich sa mu stal osudným aj napriek tomu, že sa liečil. „S ťažkým srdcom oznamujeme, že ráno sme prišli o Camerona. Odišiel v spánku kvôli záchvatu, ktorý bol výsledkom pretrvávajúcich zdravotných problémov, na ktoré sa liečil,” vyjadril sa hovorca.

Ako uviedla spoločnosť Disney, Cameron od malička túžil zdieľať svoj výnimočný talent so svetom. A to sa rodákovi z Los Angeles aj podarilo. Okrem iných si zahral aj vo filmoch Dospeláci, kde stvárnil syna Adama Sandlera a Salmy Hayek. „Taký mladý. Taký milý. Taký vtipný. Proste to najmilšie, najtalentovanejšie a najslušnejšie dieťa v okolí. Miloval som to decko. Tak sa staral o svoju rodinu. Zaujímal sa o svet. Ďakujem ti, Cameron, za všetko, čo si nám dal. A toľko toho ešte bolo pred tebou. Naše srdcia sú zlomené. Myslím na tvoju úžasnú rodinu a vyjadrujem hlbokú sústrasť,” napísal na Instagrame Adam Sandler.

Cameron Boyce a Adam Sandler Zdroj: Columbia Pictures

Podľa vyjadrenia rodiny svet prišiel o jedno zo svojich najjasnejších svetiel. „Ale jeho duch bude žiť naďalej cez láskavosť a súcit všetkých, čo ho poznali a milovali,” dodali rodinní príslušníci.

Už v auguste by mal uzrieť svetlo sveta film Descendants 3, kde Cameron hrá. Nakrúcalo sa v máji až júli 2018 a ide o jeho poslednú snímku.