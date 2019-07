Bývalka fešáka z Baywatchu s bradavkami v pozore: Cica, mala by si ísť do Playboya!

Brooke Burke bude mať v septembri 42 rokov, do starého železa však nepatrí. Manželstvo s hviezdou seriálu Baywatch jej síce stroskotalo, no hlavu v smútku nemá. Paparazzi ju už pristihli pri bozkoch s iným mužom a dokonca aj istý 24-ročný youtuber sa vyjadril, že je do nej zamilovaný. Ako sám prezradil, jej dcére už stihol povedať, že bude tým najlepším nevlastným otcom.

Brooke si mužskú pozornosť evidentne užíva a aj sama ich provokuje. Napríklad na svojom instagramovom profile. Tam zverejnila fotku svojho božského tela s do očí bijúcim detailom - bradavky v pozore komentovali aj mnohí diskutujúci.

Zdroj: Instagram BB

Niektorí sa síce pýtajú, či je to vhodné pre matku dvoch detí, iní modelku obdivujú a nevedia sa jej nabažiť. „Mala by si opäť fotiť pre Playboy, si stále neuveriteľne sexi!” zložil jej kompliment jeden z jej obdivovateľov.

Brooke pre pánsky magazín pózovala už dvakrát – v máji 2001 a v novembri 2004.