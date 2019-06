Jedenkrát im nestačí: Jonas a Turner spravili osudný krok znova

Joseph Adam "Joe" Jonas sa preslávil pôsobením v zoskupení Jonas Brothers, ktorého členmi sú aj jeho bratia Kevin a Nick. Spolu nahrali päť albumov It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines And Trying Times (2009) a Happiness Begins (2019).

V roku 2013 formácia oznámila koniec činnosti, no tento rok sa vrátili na scénu. Joe Jonas má na konte aj sólovku Fastlife (2011). Príležitostný herec v septembri 2015 oznámil založenie kapely DNCE, ktorej členmi sú bubeník Jack Lawless, basgitarista Cole Whittle a gitaristka JinJoo Lee. V novembri 2016 vydali eponymný debutový album.

Sophie Turner je známa najmä ako Sansa Stark zo seriálu Hra a tróny (2011 - 2019) alebo Jean Grey z komiksoviek X-Men: Apokalypsa (2016) a X-Men: Dark Phoenix (2019). Zahrala si aj v snímkach Another Me (2013) alebo Takmer normálne dievča (2015).