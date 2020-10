Sexi speváčka odhalila súkromie: Jej sexuálny život vás šokuje!

LOS ANGELES - To sa dnes tak často nevidí! Speváčka Ally Brooke (27) sa zviditeľnila účinkovaním v šou X-Factor a pôsobením v úspešnej formácii Fifth Harmony. Sympatická speváčka v týchto dňoch vydáva knihu, v ktorej odhaľuje aj mnohé svoje tajomstvá. Okrem iného napríklad to, že ešte nikdy nemala sex.

Mnohé speváčky sú si dobre vedomé, že len pekne spievať niekedy nestačí. Pre niektoré sú preto samozrejmosťou provokatívne kostýmy a nápomocné sú im aj sociálne siete. Prostredníctvom nich sa s fanúšikmi delia o svoje súkromie, prípadne ich zásobujú zaujímavými fotkami.

All Brooke, ktorá pôsobila v skupine Fifth Harmony, v týchto dňoch propaguje svoju knihu. V podcaste The Hollywood Raw prezradila, že v nej hovorí aj o tom, že je stále panna. „Uchovávam si to až do manželstva. Je podľa mňa statočné, že som sa o to so svetom podelila,” poznamenala 27-ročná speváčka.

Na otázku, ako jej rozhodnutie vplýva na randenie odpovedala: „Vždy som k svojmu partnerovi otvorená a úprimná. A on to môže rešpektovať alebo nie. Je úžasné, že každý jeden z nich to rešpektoval.” Kráska aktuálne randí so svojim manažérom menom Will Bracey. „Sú veci, z ktorých sme nervózni, keď o nich máme hovoriť, ale je veľa ľudí, ktorí to rešpektujú,” dodala.

Umelkyňa priznala, že niektorí si z nej robia žarty a nie všetci chápu jej rozhodnutie. Zároveň prehovorila aj o nepríjemnej skúsenosti, keď sa stretla s haraśmentom. „Istý muž pôsobiaci v hudobnom biznise prišiel na naše stretnutie s tango nohavičkami v ruke a povedal, že by som v nich dobre vyzerala. Cítila som sa ponížená, šokovaná a zhnusená. Zrazu som nemala vôbec silu s tým niečo urobiť,” prezradila krásna Ally.

Ally Brooke so svojou knihou, v ktorej hovorí aj o svojom pannenstve. Zdroj: Instagram

Ally Brooke je síce panna, ale sexi kostýmom sa nevyhýba. Zdroj: Instagram