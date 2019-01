Slávny herec v chúlostivej chvíli: Bruce, tieto FOTO ťa nepotešia!

Hoci okolo slávnych ľudí a prominentov je akási ilúzia dokonalosti, v skutočnosti aj celebrity sú len ľudia z mäsa a kostí. Dokazujú to najmä paparazzi zábery, na ktorých sú hviezdy zachytené bez úprav, líčenia, dokonalého outfitu a neraz aj v chúlostivej situácii.

Svoje by o tom aktuálne vedel hovoriť Bruce Willis. Pre toho pohľad na bulvárne stránky dnes určite nebol príjemný. Viaceré média totiž zaplavili fotky, na ktorých je zvečnený pri odchode z istého londýnskeho baru.

Nie je isté, či za to mohla únava alebo alkohol, avšak zmorený Brucea cestou do auta potreboval pomoc. Podopierali ho hneď dvaja ochrankári, ktorým sa slávny herec určite môže poďakovať za to, že si nevyrobil väčšiu hanbu.