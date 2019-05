Nezhody vo vzťahu hviezdy Maroon 5 a krásnej modelky: Kvôli deťom!

Tridsaťjedenročná rodáčka z juhoafrického Vanderbijlparku, ktorá má s muzikantom dve dcéry, sa o ďalších potomkoch rozprávala v talkshow Ellen DeGeneres. Levine chce mať podľa nej päť detí, ona ale menej. "Myslela som si, že chcem päť, ale teraz si myslím, že mať tri alebo štyri bude fajn. Cúvla som, ale len o jedno," skonštatovala s humorom a dodala "Adam nemôže mať všetko, ja ich vynosím."

Štyridsaťročný Levine a modelka, známa najmä ako jeden z anjelikov značky spodnej bielizne Victoria's Secret, sa zosobášili v júli 2014 v Mexiku po dvoch rokoch randenia. Vychovávajú spolu dvaapolročnú Dusty Rose a 15-mesačnú Gio Grace.

Behati Prinsloo predvádzala pre módne značky ako Chanel, Prada, Louis Vuitton, Zac Posen, Max Mara, Lacoste alebo Miu Miu a objavila sa na obálkach časopisov ako Vogue či Elle. K anjelikom Victoria's Secret patrí od roku 2009.

Adam Noah Levine pôsobí v spomínanej skupine Maroon 5 od jej vzniku v roku 1994, pričom pôvodne sa volala Kara's Flowers. Pod týmto názvom vydali v roku 1997 album The Fourth World. Ako Maroon 5 debutovali štúdiovkou Songs About Jane (2002). Po nej nasledovali počiny It Won't Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014) a Red Pill Blues (2017). Skupina získala okrem iného tri ceny Grammy.