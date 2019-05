Bývalého účtovníka Deep Purple odsúdili: Skupinu okradol o 2,2 milióna!

"Stres, ktorému sme počas tohto obdobia čelili, sa nedá zmerať. Zničil dedičstvo, ktoré môj otec budoval počas svojho života. Zničil ho muž, ktorého sme roky poznali a dôverovali mu," uviedla pred súdom Edwardsova dcéra. Rao previedol peniaze kapely na svoje účty v období rokov 2008 až 2014, pričom predstieral, že ich použili na rôzne investície.

Deep Purple vznikli v roku 1968, no v období 1976 až 1984 mali prestávku. V súčasnosti kapelu tvoria Roger Glover, Ian Gillan, Steve Morse, Ian Paice a Don Airey. Formácia vydala dvadsať štúdiových albumov, pričom ten zatiaľ posledný Infinite sa dostal na trh v apríli 2017. K jej najúspešnejším skladbám patria hity ako Black Night, Strange Kind Of Woman, Hush, Smoke On The Water alebo Child In Time. V roku 2016 formáciu uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.