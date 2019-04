Veľká noc známej sexice: Keby takto vítala šibačov...

Emily Ratajkowski patrí k ženám, ktoré sa môžu pochváliť ladnými krivkami. Pre mužov je celkom potešením, že ich rada vystavuje na obdiv. Urobila tak aj v týchto dňoch v rámci špeciálneho fotenia. Známa modelka si vzala na pomoc plyšového zajaca a usilovala sa navodiť veľkonočnú náladu.

Výsledné zábery stoja za to. Emily na nich pózuje v úspornej spodnej bielizni a so zajačími uškami na hlave. Za zmienku stojí najmä záber, na ktorom vystavila do objektívu svoj zadoček v tangáčoch. Chlapi, ktorý z vás by išiel Emily vyšibať?

Veľkonočné fotky Emily Ratakowski sú provokatívne ladené. Zdroj: Instagram

Emily Ratajkowski ako sexi zajačica v tangáčoch. Zdroj: Instagram