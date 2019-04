Známy bubeník a syn hviezdy Led Zeppelin: Tento muž mi dal kokaín ako 16-ročnému

„Jimmy bol prvý, kto mi to dal. Zavolal nás do jeho izby. Mal som vtedy 16 a na zemi bola žena s obojkom a mňaučala. Otočil sa a povedal, aby som si zobral. Poďakoval som mu,“ uviedol 52-ročný hudobník v rozhovore pre rádio SiriusXM. „Spýtal sa ma, či som to už niekedy skúšal a ja som mu povedal, že, áno, samozrejme. Podal mi to a ja som to celé spotreboval,“ povedal. „Si ako tvoj otec. To malo byť pre nás všetkých,“ reagoval slávny gitarista.

Kapela Led Zeppelin vznikla v roku 1968 v Londýne, pričom pôvodne sa volala New Yardbirds. Tvorili ju spevák Robert Plant, gitarista Jimmy Page, basgitarista a klávesák John Paul Jones a bubeník John Bonham. Status superhviezd a následne i legiend im definitívne zabezpečila mimoriadne úspešná štvrtá štúdiová nahrávka, ktorej nedali žiadny názov a zvyčajne sa označuje ako Led Zeppelin IV (1971). Z nej pochádza aj pieseň Stairway To Heaven, ktorá je jednou z najznámejších skladieb skupiny. Všetky štúdiovky Led Zeppelin okrem prvej, eponymnej z roku 1969 a poslednej (Coda, 1982) ovládli britský albumový rebríček a výborne sa im darilo aj v tom americkom. Rozpad jednej z najlepšie predávaných kapiel sveta prišiel v roku 1980 so smrťou bubeníka Bonhama. Zostávajúci členovia kapely následne rozbehli sólové kariéry. Niekoľkokrát sa však ešte stretli na pódiu, pričom za bubny sa i na zatiaľ poslednom koncerte v Londýne v roku 2007 posadil Bonhamov syn Jason. Americký dvojtýždenník Rolling Stone ich označil za „najtvrdšiu kapelu všetkých čias a najvýznamnejšiu kapelu 70. rokov". V roku 1995 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.