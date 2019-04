Svokry Gizky Oňovej sa chceli zbaviť: Sabotáž od českej speváčky... Väznila ju na záchodoch!

Scénu ako z akčného filmu prežila televízna svokra na jednom hudobnom festivale. Tam sa mala Gizka zúčastniť súťaže spolu s Posádkovou hudbou Bratislava, kde vtedy pôsobila ako sólistka. O nevraživosti ostatných speváčok sa však presvedčila v doslova chúlostivej situácii - na dámskych toaletách.

Zdroj: TV MARKÍZA

Jej rivalka z Čiech sa pravdepodobne natoľko obávala konkurencie, že sa rozhodla Gizku uväzniť priamo na toalete a znemožniť tak jej vystúpenie s kapelou. „Zrazu na tom záchode, už ako som vošla, počula som 'chi chi chi chi' a počujem, že otočí sa v zámke kľúč a oni odišli a nechali ma tam samú, v hajzli," zaspomínala si na nepríjemný zážitok speváčka v markizáckej zábavnej šou Klamal by som ti.

Nebola by to však Gizka, keby situáciu nezačala okamžite riešiť. „Ja som sa postavila na 'hajzeldosku' potom, keďže som v kondičke, chytila som sa a vytiahla som sa a preliezla som," opísala scénu ako z bondovky, keď bola donútená v dlhej róbe preliezť do vedľajšej kabínky, aby sa vyslobodila. „Druhá vec, že som si dotrhala pančucháče, áno. Dobehla som a riešila som to," pochválila sa akčná speváčka s tým, že na pódium to stihla len s minimálnym oneskorením.

Pieseň tak nakoniec stihla odspievať, no v súťaži žiaľ, nezabodovala. Víťazstvo jej uchmatla spomínaná česká konkurentka. Gizke sa na oplátku postarala o zážitok na celý život.