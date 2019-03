Dámy, Angelina Jolie je veľkou inšpiráciou: VIDEO Krásne a pravdivé slová, ktoré vás chytia za srdce!

NEW YORK - Americká herečka a aktivistka Angelina Jolieová sa domnieva, že svet ostane ďalej uviaznutý v "kolobehu násilia a konfliktov", ak bude prioritou jednotlivých krajín všetko iné, len nie rovnosť a práva žien.

Jolieová, ktorá pôsobí ako osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), sa podľa agentúry AP vyjadrila v piatok na výročnej konferencii o mierových operáciách OSN, ktorá sa konala v sídle svetovej organizácie v New Yorku za účasti ministrov zahraničných vecí a obrany.

Jolieová uviedla, že vo svete existuje mnoho príkladov úspešných a inšpiratívnych žien, avšak "ženy a dievčatá tvoria stále väčšinu obetí vojny", vyše polovicu utečencov na svete a "veľkú väčšinu" obetí znásilnenia a sexuálneho zneužívania. Ak by svet podľa jej slov fungoval na princípe toho, že by riešením problému boli poverení práve tí, ktorých sa aj najviac dotýka, boli by na postoch diplomatov, mierotvorcov či ministrov zahraničných vecí prevažne ženy.

"Všetci však vieme, aká je realita," povedala v tejto súvislosti. Realitou totiž podľa nej je, že nerovné mocenské postavenie, "zneužívanie moci, rodové predsudky, násilie i nedostatok spravodlivosti" udržujú ženy na svete v podradenom a zraniteľnom postavení. Jolieová sa vo svojom prejave sústredila najmä na postavenie žien, hovorila však tiež o dôležitosti multilateralizmu a narastajúcej utečeneckej kríze, približuje AP.