Angelina Jolie ukázala všetky deti: Páni, ale vyrástli!

Angelina Jolie

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Bez muža, ale určite nie sama! Od momentu, ako sa v médiách prevalil koniec vzťahu Angeliny Jolie (43) a Brada Pitta (55), nemal ani jeden z nich oficiálne novú lásku. Herečka teda nemala chlapa po svojom boku ani na špeciálnej premiére filmu The Boy Who Harnessed The Wind. Aj napriek tomu však bola stredobodom pozornosti.