Takto zvádza Angelina Jolie: Paparazzi FOTO v negližé!

Angelina Jolie sa momentálne nachádza v Paríži. Jedným z dôvodov, prečo zavítala do Francúzska je aj nakrúcanie reklamného spotu pre istú značku luxusnej kozmetiky a parfémov. Ako býva zvykom, slávna herečka neušla objektívom bulvárnych fotografov.

Tým sa brunetku podarilo zvečniť vo chvíli, keď pózovala na balkóne. Angelina nešetrila zvodnými pózami a na tvári mala koketný úsmev. Dokonalý mejkap tvoril skvelú kombináciu s luxusnými šperkami, ktorými bola ozdobená.

Herečka nosieva prevažne neforemné kúsky oblečenia a obľubuje tmavé farby. Vidieť ju vo svetlom negližé bolo teda príjemným prekvapením. Škoda len, že tvorcovia reklamy nestavili na viac zvodnejší kúsok. V čipke by to herečke svedčalo ešte viac, no nie?!

Angelina Jolie počas nakrúcania reklamného spotu. Zdroj: profimedia.sk