Prekvapivý plán hviezdy Atomic Kitten: Svojim dcéram chce dohodiť mladých Beckhamovcov... Vážne kvôli tomuto?!

"Moje dcéry majú 16 a 17 rokov a zatiaľ nemajú partnerov. Bola by som nadšená, ak by ich pozval von niektorý zo synov Beckhamovcov. Rada by som bola príbuzná s Posh Spice (prezývka Victorie Beckham v skupine Spice Girls, pozn.)," uviedla 38-ročná niekdajšia členka skupiny Atomic Kitten.

Kerry Katona sa zatiaľ tri razy vydala a má päť detí. Preslávila sa v spomínanej skupine Atomic Kitten, ktorá vznikla v roku 1998 v Liverpoole. Vo formácii v minulosti pôsobili aj Jenny Frost a Heidi Range. Medzi najznámejšie hity Atomic Kitten patria Whole Again, Eternal Flame či The Tide Is High (Get the Feeling). Na konte majú tri štúdiové albumy - Right Now (2000), Feels So Good (2002) a Ladies Night (2003). Prvé dve spomínané nahrávky dobyli britský albumový rebríček a posledná menovaná obsadila v tejto hitparáde piate miesto.