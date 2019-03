Pikantné FOTO Princa Charlesa a Camilly: Takto ste ich NIKDY nevideli!

Princ Charles a jeho manželka Camilla sa momentálne nachádzajú na veľmi zaujímavej pracovnej ceste. V nedeľu zavítali do karibskej oblasti, kde by mali v priebehu 12 dní navštíviť viaceré ostrovy.

Za sebou už majú pobyt na Barbadose, kde si dopriali oddych a leňošenie na slnku. Ako mnohé hviezdy šoubiznisu, ani oni sa nevyhli objektívom paparazzov. Tí nafotili urodzený pár bez šiat, a tak sú dnes v médiách po celom svete ich fotky v plavkách.

24. marca by mali Charles a Camilla pricestovať do kubánskeho hlavného mesta - Havany. Spolu s prezidentom Miguelom Díazom-Canelom by mali popracovať na zlepšení vzťahov medzi svojimi krajinami. Princ by sa mal stretnúť aj s vybranými podnikateľmi. Nechajme sa prekvapiť, či sa fotografom podarí ešte spraviť nejaké zaujímavé momentky.

Princ Charles s manželkou Camillou tak, ako ich poznáme. Zdroj: SITA

Princ Charles s manželkou Camillou ako bežní dovolenkári. Zdroj: profimedia.sk