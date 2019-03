Šokujúce správy z kráľovskej rodiny: Meghan čaká bábätko... Ehm, BEZ POHLAVIA?!

SUSSEX - Princ Harry (34) a Meghan Markle (37) sa už nevedia dočkať svojho prvého potomka. Ten by sa na svet mal vypýtať už v apríli. Mesiac pred jeho narodením sa na verejnosť dostali prekvapivé správy. Vojvodkyňa a vojvoda zo Sussexu vraj chcú svoje dieťa vychovávať rodovo neutrálne - teda bez určenia pohlavia.

Šokujúcu správu z kráľovskej rodiny priniesol magazín Vanity Fair. „Sussexania už naplánovali gender-neutrálny detský kútik a rozhodli sa pre biele a šedé farby miesto bežného štýlu modrých a ružových farieb, čo je zrejme v súlade s tým, ako sa podľa Meghan majú deti vychovávať,“ písalo sa v magazíne.

Podľa neho sa rodičia rozhodli svoje dieťa nevystavovať rodovým stereotypom. Vojvodkyňa vraj sama slovo fluidný použila v rozhovore s priateľmi. Magazín však zároveň konštatuje, že za tým môžu byť rôzne interpretácie. Palác však tieto správy ihneď poprel. „Sú to nepravdivé správy,“ píše sa v prehlásení Kensingtonského paláca.

Už v minulosti sa na verejnosti objavili špekulácie o pohlaví prvého bábätka vojvodkyne a vojvodu zo Sussexu. Meghan vraj nechtiac prezradila, že bude mať dievčatko - na predpôrodnej oslave, tzv. baby shower, mala mať ružovú kvetinovú výzdobu. V skutočnosti však boli kvety v neutrálnych farbách.

Ak sa však narodí dievčatko, podľa stávkových kancelárií by sa mohlo volať Victoria, Diana alebo Elizabeth. Ak by to bol chlapec, Angličania tipujú mená ako Albert, Arthur, Charles alebo Philip.