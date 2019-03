Alicia Keys pripravuje hotovú BOMBU: Zbožňujete americkú speváčku? Toto vám jednoducho nesmie ujsť!

LOS ANGELES - Americká speváčka Alicia Keys píše knihu s názvom More Myself, ktorá by mala byť sčasti autobiografia a sčasti prerozprávaný dokument. Publikácia vyjde 5. novembra pod knižnou značkou Oprah Winfrey, An Oprah Book.

"Nemôžem byť viac nadšená, že sa môžem podeliť o túto časť mojej doterajšej cesty a tiež o to, ako sa zo všetkých síl neustále učím vážiť si svoju pravdu. Po boku mojej sestry, mentorky a priateľky Oprah, je táto kniha jednou z doteraz najvzrušujúcejších kapitol," uviedla 38-ročná speváčka vo vyhlásení.

Rovnako nadšená partnerstvom je aj samotná Oprah Winfrey. "Vedela som, že má všetky tie žiarivé kvality, ktoré rozsvecujú hviezdy. Čo je dôležitejšie, Alicia si pod tlakom reflektorov a slávy uchovala skromného a krásneho ducha. Som poctená, že si pre svoj osobný príbeh vybrala moju značku," vyjadrila sa moderátorka a filantropka.

Kniha More Myself sa prostredníctvom osobných spomienok ponorí do života speváčky. Obsahovať má tiež spomienky najdôležitejších osôb v jej živote. Alica Keys má s manželom Swizz Beatzom dvoch synov, štvorročného Genesisa a osemročného Egypta. Podieľajú sa tiež na výchove 12-ročného Kasseema, ktorého má producent s exmanželkou Mashondou Tifrere. Fanúšikovia sa dočítajú aj o speváčkinom detstve v New Yorku, jej kariére v hudobnom priemysle ako aj o jej pokračujúcej ceste sebaobjavovania.

Alicia Keys Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

Alicia Keys, vlastným menom Alicia Augello Cook, má na konte šesť štúdioviek - Songs In A Minor (2001), The Diary Of Alicia Keys (2003), As I Am (2007), The Element Of Freedom (2009), Girl On Fire (2012) a Here (2016), pričom všetky okrem The Element Of Freedom a Here sa dostali na prvú priečku amerického albumového rebríčka Billboard 200.

K jej najväčším hitom paria skladby Fallin', You Don't Know My Name, If I Ain't Got You, No One, Like You'll Never See Me Again či Girl On Fire. Na konte má napríklad 15 cien Grammy, deväť Billboard Music Awards alebo 10 nominácií na BRIT Awards.