Vydražili vzácnu nahrávku The Beatles: Kupec zaplatil mastnú sumičku peňazí!

Zamestnancov nadácie prekvapilo, keď im niekto do ich charitatívneho obchodu v ospalom mestečku Midhurst v grófstve West Sussex priniesol igelitovú tašku so starými nahrávkami, medzi ktorými bolo aj veľmi vzácne demo prvého singla Love Me Do legendárnej britskej skupiny The Beatles. Na singlovej vinylovej platni bolo napísané "Skúšobná nahrávka" a "Nie je na predaj" a je na nej aj chybne napísané meno Paula McCartneyho, keď autorov nahrávky uvádzajú ako "Lennon-McArtney". Je to jedna z 250 demonahrávok, ktoré v roku 1962 pre britské rádiá vydala nahrávacia spoločnosť Parlophone Records.

"Do nášho obchodu eBay dostávame rôzne unikátne a krásne dary vysokej hodnoty, každý týždeň predáme viac ako päťtisíc položiek, ale tento je skutočne mimoriadny," uviedol Andrew Ostclife z nadácie, ktorá všetky získané prostriedky z charity venuje na výskum srdca. Ako dodal, bolo šokujúce získať darom takýto vzácny zberateľský kúsok.

Singel Love Me Do pritom nie je jediným skvostom, ktorý sa v poslednom čase od Beatles objavil. Po desaťročiach nedostupný dokumentárny film Let It Be z roku 1970 sa dočká dlho očakávaného nového vydania. Chystá sa aj nový dokument oscarového režiséra Petra Jacksona. V snímke použije zábery z 55 hodín doteraz nezverejneného videozáznamu nakrúteného v roku 1969 počas nahrávania posledného štúdiového albumu formácie Let It Be (1970), k dispozícii bude mať aj 140 hodín zvukového záznamu.