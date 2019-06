FOTO Hľadač pokladov narazil na poli na jedinečný objav: Zbohatne vďaka nemu o státisíce

Mince z 24 karátového zlata nesie tvár rímskeho uzurpátora Allecta, ktorý v rokoch 293 až 296 vládol Británii a severnej Galii ako nezávislému celku. Mincí aureus Allectus sa vo svete zachovalo iba 24, uviedol na svojom blogu aukčný server barnebys.fr. Napríklad Britské múzeum má vo svojich zbierkach jediný kus.

A gold aureus, dating from the brief reign of Allectus (AD293-296), found by a metal detectorist in a Kent field earlier this year has just sold for a top price at auction @DixNoonanWebb. Find out all about it here:https://t.co/dUQ4h1AeB7 pic.twitter.com/076ziUViEu