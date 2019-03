Člen Rock'n'rollovej siene slávy utrpel mŕtvicu: Teraz hlási návrat do štúdia a na pódiá

Dodali tiež, že muzikant sa chce čoskoro vrátiť do štúdia a nahrať gospelový album. Osemdesiattriročný hudobník takisto plánuje koncertovať. Jerry Lee Lewis je známy hitmi ako Great Balls of Fire, Breathless, High School Confidential či Whole Lotta Shakin' Goin' On. V roku 1986 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a v roku 2004 ho magazín Rolling Stone zaradil medzi 100 najlepších interpretov a interpretiek všetkých čias.

Rovnako známy je ale aj škandálmi v súkromnom živote, ako napríklad predčasným ukončením turné po tom, ako sa verejnosť dozvedela o jeho manželstve s trinásťročnou sesternicou Myrou Gale. Práve jej brat Rusty bol kedysi ženatý s Lewisovou siedmou manželkou Judith Brown.