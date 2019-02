Americká herečka žiari šťastím: Druhé dieťa na svete!

Radostnú správu potvrdil magazínu People herečkin hovorca. Dievčatko po narodení vážilo 3231 gramov a dostalo meno Sophia Elizabeth. Predstaviteľka Ren Stevens zo seriálu Stevensovci (2000 - 2003) už s manželom vychováva dvojročnú dcéru Isabellu Victoriu.

Christy Carlson Romano je okrem Stevensovcov známa tiež zo snímok Kadetka Kelly (2002), Stevensovci bodujú (2003), Ľadové ostrie 2: Cesta ku sláve (2006), Správne strelené baby (2007) či Ľadové ostrie 3: Splnený sen (2008). Predstavila sa aj v romantickej komédii Všetci hovoria: Milujem ťa (1996), dramédii Henry Fool (1997) či hororoch Zrkadlá 2 (2010) a The Girl in the Photographs (2015). Prepožičala tiež hlas titulnej hrdinke detského animovaného seriálu Kim Possible (2002 - 2007).