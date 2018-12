Známy kanadský spevák a otec troch detí: Nebránim sa ďalšiemu dieťaťu

TORONTO - Kanadský spevák Michael Bublé sa nebráni ďalšiemu prírastku do rodiny. Štyridsaťtriročný interpret, ktorý s manželkou Luisanou Lopilato vychováva tri deti, to povedal v rozhovore pre magazín Hello!.

„Je to telo mojej manželky, takže ona je šéfka a ona o tom rozhodne. Nemôžem k tomu nič povedať, ale dúfam, že budem mať možnosť to vyskúšať. Je pre mňa požehnaním mať tri deti a nikdy by som nemal problém, ak by prišlo ďalšie. No, záleží to na mojej krásnej manželke,“ vyjadril sa.

Spevák sa s Lopilato oženil roku 2011 a vychovávajú spolu päťročného Noaha, takmer trojročného Eliasa a päťmesačnú dcéru Vidu. Staršiemu z bratov v novembri 2016 diagnostikovali rakovinu pečene. Spevák však tento rok potvrdil, že zdravotný stav jeho syna sa zlepšuje.

Michael Steven Bublé zatiaľ vydal desať štúdioviek - BaBalu (2001), Dream (2002), Michael Bublé (2003), It's Time (2005), Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), Christmas (2011), To Be Loved (2013), Nobody But Me (2016) a Love (2018). Okrem toho má na konte tri koncertné nahrávky a deväť EP. Získal napríklad štyri ceny Grammy, trinásť Juno Awards či jednu American Music Award.