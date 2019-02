Šokujúce priznanie Harryho Pottera: Sláva ho zničila... Podľahol alkoholu!

LONDÝN - Anglický herec Daniel Radcliffe sa vyrovnával so slávou aj vďaka alkoholu. Dvadsaťdeväťročný rodák z Londýna to prezradil v televíznom programe Off Camera.

"V neskoršej fáze tínedžerstva som mal taký problém, no možno to bolo len v mojej hlave. Keď som išiel na nejaké miesto - do baru, po prvý raz, cítil som, ako keby sa všetci na mňa pozerali. Najrýchlejší spôsob, ako som sa toho pocitu mohol striasť, bol, že som sa opil. Keď som sa dosť opil, mal som pocit, že sa na mňa ľudia pozerajú, lebo som opitý, tak mi napadlo, že by som sa mal opiť ešte viac, aby som to mohol ignorovať," povedal.

Herec tiež vyhlásil, že už vedie menej búrlivý život, ako v minulých rokoch. "Vôbec mi to nechýba. Keď si pomyslím na chaos, ktorý som si púšťal do života, teraz sa cítim oveľa šťastnejší," dodal.

Daniela Jacoba Radcliffa preslávila rola čarodejníka Harryho Pottera, do ktorej ho obsadili, keď mal jedenásť rokov. Po adaptácii knižného bestselleru Harry Potter a Kameň mudrcov (2001) si túto úlohu zopakoval ešte vo filmoch Harry Potter a Tajomná komnata (2002), Harry Potter a väzeň z Azkabanu (2004), Harry Potter a Ohnivá čaša (2005), Harry Potter a Fénixov rád (2007), Harry Potter a Polovičný princ (2009) a Harry Potter a Dary smrti 1 a 2. (2010, 2011). Predstavil sa aj na divadelných doskách Broadwaya, kde účinkoval v muzikáli How To Succeed In Business Without Really Trying a za svoj výkon získal uznanie kritiky. V roku 2012 sa objavil ako mladý právnik v horore Žena v čiernom a v roku 2013 si vo filme Zbav sa svojich miláčikov zahral básnika Allena Ginsberga. Predstavil sa aj v snímkach Horns (2013), Victor Frankenstein (2015), Podfukári: 2. dejstvo (2016) alebo Stratený v džungli (2017).