Kontroverzná speváčka prežíva náročné chvíle: Prišla o milovaného člena rodiny!

Miranda Lambert (Zdroj: SITA)

Americká speváčka si v uplynulých dňoch vyslúžila poriadnu dávku kritiky. Počas svojho koncertu sa podľa mnohých fanúšikov správala neúctivo k návštevníkom, čo jej dali poriadne pocítiť na sociálnych sieťach.

Teraz však zverejnila smutnú správu. Hudobníčka totiž prišla o svojho milovaného psíka menom Thelma, o čom informovala na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Pridala aj viacero záberov svojho milovaného spoločníka.

„1.mája 2016 som si adoptovala dvoch pyrenejských horských psov Thelmu a Louise, ktorí strážili moju farmu v Nashville. Mačky, sliepky a kone potrebovali ochranu a tieto dievčatá im ju dávali. Vyrazili so mnou na 10-hodinovú jazdu autobusom z Dallasu do Nashvillu a počas nej som sa do nich zamilovala. Včera sme však museli dať Thelme zbohom. Posledných 8 rokov žila mimo ohrady a robila to, čo vedela najlepšie. Milovala a chránila nás. Ľúbila som ju z celého srdca," napísala Lambert.

„Povedať zbohom týmto sladkým spoločníkom je veľmi bolestivé, ale ich láska za to stojí. Sme veľmi šťastní, že sme mali priateľov, ako je Thelma a som hrdá na to, že som mohla byť súčasťou jej príbehu. Bude nám veľmi chýbať," doplnila umelkyňa.