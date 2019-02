Valentínske rande slávnej speváčky: Beyoncé, veď vyzeráš ako... Ehm-ehm!

Beyoncé

Zdroj: Instagram

MALIBU - To je ale dračica! Sviatok všetkých zamilovaných je za nami. Oslavovali ho tiež mnohé celebrity. Napríklad aj Beyoncé (37) a Jay-Z (49), ktorí si vyšli na večeru. Speváčka však pri výbere outfitu na romantiku príliš nemyslela. V latexových minišatách červenej farby by skôr zapadla do eroticky ladených filmov. Veď, pozrite sa!