Chris Brown obvinený zo znásilnenia: Vo väzbe strávil len pár hodín!

Spevák pritom obvinenia rázne odmietol prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnil svoje vyjadrenie. "Chcem, aby bolo jasné, že to nie je pravda," napísal verzálkami a dodal, že falošné obvinenie je neúctivé voči jeho dcére a rodine a je proti jeho osobnosti a morálnym zásadám. Brownov zástupca z vydavateľstva Sony Music ani americký právnik Mark Geragos sa k obvineniam nevyjadrili.

Interpreta obvinila 24-ročná žena, ktorá tvrdí, že ju v polovici januára sexuálne napadol v jednom z parížskych hotelov. Ako údajne povedala polícii, s 29-ročným rodákom z Virgínie sa stretla v nočnom klube neďaleko parížskeho Champs-Elysées a potom spolu išli do hotela. Podľa televízie CNN, ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj z francúzskeho súdnictva, interpret čelí obvineniam zo znásilnenia s priťažujúcimi okolnosťami a z drogových priestupkov.

Christopher Maurice Brown má na konte deväť albumov - sólovky Chris Brown (2005), Exclusive (2007), Graffiti (2009), F.A.M.E. (2011), Fortune (2012), X (2014), Royalty (2015), Heartbreak on a Full Moon (2017) a spoločný album s rapperom Tygom s názvom Fan Of A Fan: The Album (2015). Za nahrávku F.A.M.E. získal v roku 2012 cenu Grammy v kategórii Najlepší r'n'b album. Zviditeľnil sa tiež konfliktami s Drakeom a Frankom Oceanom a napadnutím svojej bývalej priateľky Rihanny.