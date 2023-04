Známy spevák lieta v problémoch: Fyzicky napadol hudobného producenta... Prípad už rieši polícia!

LONDÝN - Poriadne si zavaril! Známy americký spevák Chris Brown (33) musí riešiť problémy so zákonom. Počas jeho vystúpenia v Londýne mal totiž fyzicky napadnúť hudobného producenta, ktorý po útoku musel byť prevezený do nemocnice. Celú situáciu už rieši s políciou.

Chris Brown sa v posledných týždňoch venoval svojmu európskemu publiku. Jeho turné v tomto období zavítalo do najznámejších miest starého kontinentu a výnimkou nebol ani Londýn, kde sa predstavil v klube The Tape.

Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno

Práve tam sa mal zapojiť do konfliktu s hudobným producentom, ktorého meno však nie je známe. Ten v rozhovore pre The Sun prezradil, že bol obeťou fyzického napadnutia a jedným z útočníkov mal byť práve hviezdny spevák.

„Dva alebo trikrát ma udrel do hlavy. V tej chvíli sa mi zranilo koleno. Následne sa tváril, že to urobil jeden z jeho kamarátov, ale bol to on. Už som to riešil s políciou a dúfajú, že tento prípad vyriešia čo najskôr. Momentálne je to však v rukách môjho právnika, takže to nemôžem bližšie komentovať," povedal producent.

Podľa informácii spomínaného denníka ho mali útočníci následne kopať a udierať, pričom celý čas ležal na zemi. Jeho stav si vyžiadal prevoz do nemocnice a pri odchode si musel pomáhať barlami. Pre Browna by to nebol prvý podobný škandál, keďže v minulosti napadol jeho vtedajšiu priateľku Rihannu.