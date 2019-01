Marta Jandová celá žiari: Teší sa najmä z pozitívnych reakcií na jej album

„Cédéčku sa darí dobre, občas ho sledujem, keď sa nebojím... Ja sa totiž hrozne bojím, že by sa mohlo niečo zvrtnúť,“ priznala v rozhovore.. „Ale čítala som všetky recenzie, ktoré som objavila, fakt som ich dokázala prečítať a všetky boli pekné, tak som na to až trochu pyšná. Prvý raz v živote niekto pochválil moje texty! V Nemecku tie moje anglické texty nikto nechválil, pretože to bolo také, že no dobre, rocková kapela s anglickými textami, na tie sa nikto poriadne nesústredil, ale že niekto pochválil moje texty v češtine, ktoré som písala prvýkrát v živote, na to som naozaj pyšná. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí si ten album vypočuli a ktorým sa páči, som šťastná a som za to veľmi vďačná. Je to môj prvý album a tento rok by som chcela minimálne napísať druhý, uvidíme, držte mi palce, aby to vyšlo,“ podotkla s úsmevom Jandová, ktorá v tejto chvíli už dokončuje aj nový videoklip.

"Mám kamaráta režiséra, ktorému sa z albumu veľmi páčila jedna pesnička a mal super nápad na klip, tak sme si povedali, že to natočíme. Hráme v ňom s Vaškom Noidom slávne scény z milostných filmov. Vlastne sa s Vaškom hráme na pár, ktorý predvádza všetky tie známe scény z Hriešneho tanca, Ducha, Titanicu, Pretty Woman, Lásky nebeskej a tak ďalej a hrá sa na tie dvojice z tých filmov. Klip by mal byť hotový už čoskoro, mali sme k dispozícii tú najlepšiu kameru, aby to vyzeralo krásne, takže sa už fakt nemôžem dočkať,“ poznamenala speváčka.

To však nie je všetko, s Václavom Noidom Bártom totiž známa rodáčka z Prahy pripravuje ešte jedno prekvapenie. „Vašek nie je len neuveriteľný spevák, ale začína sa venovať tiež filmu a keď so mnou teraz nakrúcal ten klip, tak mi povedal, že on mi chce tiež nejaký natočiť, takže v deň, keď mi majú tento prvý videoklip dodať zostrihaný, už budem s Vaškom nakrúcať ďalší, tentokrát na takú baladu s koňom v hlbokých lesoch. Na to sa už tiež veľmi teším,“ uviedla talentovaná interpretka.

Do ďalších videoklipov by sympatická umelkyňa rada použila aj zábery zo svojich súkromných ciest, ktoré si priebežne archivuje. „Robím si na cestách vždy veľa materiálu, pretože prvá pesnička môjho albumu sa volá Cesta kolem světa a keď už som si urobila takú tretinovú cestu okolo sveta, chcela som to mať aspoň nejako zdokumentované. Uvidím, čo ešte nazbieram do júna či júla, potom sa to zostrihá a spravíme ďalší videoklip. Takto sa ja snažím...,“ uzavrela Jandová.