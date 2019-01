LOS ANGELES - Americká speváčka Halsey začína rok 2019 obrovským úspechom. Už od vydania svojho úspešného albumu Hopeless Fountain Kingdom bodovala vďaka singlom Now Or Never, Bad At Love či Sorry. Dobyť prestížny rebríček Billboard Hot 100 sa jej však podarilo až teraz so skladbou Without You z pripravovaného tretieho štúdiového albumu.