Známa speváčka zmenila imidž: Uff, toto by mnohé ženy nedali!

LOS ANGELES - Ona si to môže dovoliť! Dlhá hriva je pre mnohé ženy neodmysliteľnou súčasťou imidžu. Speváčka Halsey (26), ktorú Times zaradil medzi 100 najvplyvnejších hviezd súčasnosti, sa nedávno tiež pýšila zapletanými vrkočmi. V uplynulých dňoch sa všal rozhodla pre radikálny krok. Vlasov sa celkom zbavila.

Keď speváčka Halsey rozbiehala svoju kariéru, holá hlava bola akýmsi jej poznávacím znamením. Časom si však vlasy nechala narásť a rôzne s nimi experimentovala. V poslednej dobe nosila dlhé vlasy zapletené do vrkočov.

Ako však prezrádzajú jej aktuálne zábery, tento účes je už minulosťou. „Zbožňujem byť holohlavá,” okomentovala svoje rozhodnutie Halsey. „Nechávala som si ich rásť a hovorila si, že ich neoholím, kým nebudú zdravé a dlhé. Potom som si povedala, že sú síce pekné, ale moja holá hlava mi veľmi chýbala,” dodala.

Niet pochýb, že mnohé ženy by na takýto účes nemali odvahu. Napokon, nie každej by to bez vlasov svedčalo. Halsey však rozhodne patrí medzi tie tipy, ktoré si takúto výstrednosť môžu dovoliť. Zhodujú sa na tom aj mnohí z jej followerov. Vy máte aký názor?

Speváčka Halsey je opäť bez vlasov. Zdroj: Instagram