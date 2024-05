Motoristov opäť potešil pohľad na benzínky: Najlacnejšie palivá za posledné mesiace! TOTO nás čaká najbližšie týždne

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Aj keď sa v súčasnosti ceny palív ani zďaleka nepribližujú hodnotám z jesene minulého roka, motoristi majú dôvod na úsmev. Už niekoľko týždňov ceny ako nafty, tak aj benzínu postupne klesajú. Odrazili sa tak od niekoľkomesačných maxím, kedy benzín stál vyše 1,7 eura a nafta takmer 1,65 eura. Dnes je situácia už úplne iná.

Aktuálne sa cena 95-oktánového benzínu na čerpacej stanici Slovnaft pohybuje na úrovni 1,627 eura za liter a za naftu zaplatia motoristi 1,515 eura za liter. Je to prepad o 1 cent v oboch prípadoch v priebehu týždňa. Obdobné ceny sú aj na ďalších čerpačkách. Na Shell tankujú majitelia áut 1,629 eura za liter benzínu a 1,519 eura za liter nafty. Na rakúskej OMV to je 1,659 eura za liter benzínu a 1,549 eura za liter nafty. Na Orlen tankujú najlacnejšie - a to 1,455 eura za liter nafty a 1,567 eura za liter benzínu.

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

Klesajúce trend cien palív potvrdzuje aj Štatistický úrad. Spotrebiteľské ceny oboch druhov benzínov počas 20. týždňa roku 2024 pokračovali v zlacňovaní a dosiahli najnižšie hodnoty za posledných deväť týždňov (od polovice marca). Pokles ceny zaznamenala aj nafta, ktorú motoristi nakupovali najvýhodnejšie za posledných 17 týždňov (od polovice januára).

Cena benzínu natural 98 počas 20. týždňa dosiahla 1,836 eura za liter, čo bolo o jeden cent menej ako v predchádzajúcom týždni. Klesla aj cena benzínu natural 95, ktorý sa predával za 1,622 eura, medzitýždenne tak zlacnel o 0,9 centa za liter. Nižšia bola aj cena nafty, liter sa predával za 1,507 eura, čo predstavoval pokles o 0,9 centa. Medzitýždenne zlacnel aj skvapalnený ropný plyn (LPG), ktorý sa predával za 0,694 eura za liter. Klesla aj cena stlačeného zemného plynu (CNG), ktorý sa predával za 1,600 eura za kilogram. Vyššiu cenu zaznamenal skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý sa predával za 1,534 eura za kilogram.

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Štatistický úrad)

(Zdroj: Štatistický úrad)

V európskom porovnaní sa Slovensko v prípade ceny benzínu nachádza zhruba v strede. Aktuálne sa jeho cena pohybuje na hodnote 1,622 eura za liter. V prípade ceny nafty je situácia úplne iná. Slovensko ju má ako krajina jednu z najlacnejších. Podľa aktuálnych údajov sa jej priemerná cena pohybuje na úrovni 1,507 eura za liter.

(Zdroj: oPeniazoch)

(Zdroj: oPeniazoch)

Kompletný prehľad o cenách pohonných hmôt nájdete na stránke O peniazoch.

A čo hovorí analytik?

Na to, aký vývoj sa očakáva v najbližších mesiacoch v prípade ceny palív, sme sa pýtali analytika J&T banky Stanislava Pánisa. Ako vysvetlil, ceny ropy klesli na za ostatný mesiac o približne 10 percent a pohybujú sa na trojmesačných minimách. "Referenčná európska ropa brent sa obchoduje už len tesne nad 81 dolármi, pod čo sa podpísal určitý pokles geopolitického napätia, najmä na Blízkom východe, zníženie intenzity ukrajinských dronových útokov na ruské rafinérie, ako aj zverejnenie niekoľkých nepresvedčivých makrodát zo Spojených štátov a Číny, dvoch najväčších svetových spotrebiteľov, ktoré signalizujú pomalšie tempo rastu lokálnych ekonomík. Navyše negatívne na ropu pôsobili očakávania, že menová politiky v Spojených štátoch bude uvoľňovaná len pozvoľne vzhľadom na zvýšené inflačné tlaky, čo by mohlo brzdiť väčší odraz ekonomickej aktivity," konštatoval Pánis pre Topky.sk.

Ako dodal, vzhľadom na vyššie uvedené sa dá predpokladať, že by v najbližších týždňoch mohlo dôjsť k ďalšiemu poklesu cien palív na Slovensku. "To znamená, že 95-oktánový benzín by sa mohol predávať okolo 1 eura a 60 centov a nafta by sa dokonca mohla ponoriť pod 1 euro a 50 centov. Benzín by tak mohol byť najlacnejší od začiatku februára a nafta od polovice januára," dodal na záver.

(Zdroj: oPeniazoch)

Svoj pohľad na vývoj cien pohonných hmôt pridal aj analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. Ten prakticky súhlasí s komoditným kolegom v analýze, čo je dôvodom ďalšieho poklesu cien, no vo výhľade ďalšieho vývoja nie je tak optimistický. "Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame mierne poklesli, podobne ako ceny ropy na burze. Výhľad do ďalších týždňov zostáva naďalej na mierne zlacnenie, avšak iba v rozmedzí pár desatín z centu, z dôvodu pokračujúcich negatívnych cenových trendov na ropnej burze. Postupne však už prichádza mierna stabilizácia cien a trh opäť čaká na významnejší fundament, ktorý by určil smerovanie do ďalších mesiacov. Tento fundament môže prísť práve na zasadnutí kartelu OPEC 1.júna, teda ďalší víkend v sobotu, kde sa bude rozhodovať o pokračovaní súčasne nastavených reštrikcií produkcie," konštatoval.

Ceny ropy na niekoľkomesačnom minime

Ceny ropy sa v piatok menili iba minimálne, keď na jednej strane ich nadol tlačia vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách a na druhej ich podporujú signály rastúceho dopytu Američanov po palivách. Cena ropy Brent sa tak naďalej pohybuje pod 81,40 USD za barel (159 litrov). Pod touto hranicou uzatvorila aj štvrtkové (23. 5.) obchodovanie.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.09 h SELČ 81,35 USD (74,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o jeden cent. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,83 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o štyri centy.

(Zdroj: Getty Images)

Štvrtkové obchodovanie uzatvorili ceny ropy v obidvoch prípadoch na niekoľkomesačnom minime. V prípade Brentu to bola na záver obchodovania najnižšia cena od januára a v prípade WTI od februára. Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o viac než 3 % a v prípade ceny WTI sa očakáva pokles približne o 4 %.

Podľa zápisnice z ostatného zasadnutia menového výboru Fedu z prelomu apríla a mája zástupcovia centrálnej banky zvažujú, že úrokové sadzby budú držať na súčasnej vyššej úrovni dlhšie, než pôvodne predpokladali. Navyše, niektorí z nich naznačili ochotu úrokové sadzby ešte zvýšiť, ak by sa inflačné riziká vyvinuli takým smerom, že tento krok bude najvhodnejším riešením. Šéf Fedu Jerome Powell však neskôr uviedol, že podľa neho je ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb nepravdepodobné.

Naopak, ceny ropy podporujú signály zvyšujúceho sa dopytu Američanov po benzíne pred predĺženým víkendom o Memorial Day (Deň obetí vojny) v USA. Ten sa oslavuje v posledný májový pondelok a v Spojených štátoch je považovaný za začiatok letnej motoristickej sezóny. Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, dopyt po benzíne dosiahol najvyššiu úroveň od novembra minulého roka.