Bývalý IT pracovník bol platený za počítačovú špionáž kolegov: Z toho, čo odhalil, sa vám obráti žalúdok!

USA – Pri používaní pracovného počítača treba byť opatrní. Potvrdil to aj nedávny príspevok na Reddite, ktorý publikoval bývalý IT pracovník. Ten sa podelil o niektoré pikantností, ktoré našiel v počítačoch zamestnancov. Jeden z objavov dokonca poputoval až k FBI.

Používateľ Redditu sa na sociálnej sieti priznal, že bol zaplatený za špionáž na iných počítačoch zamestnancov a činnostiach správcu systému. Ako vysvetlil v príspevku, v spoločnosti používajú namiesto pojmu „špionáž“ pojem monitorovanie. „Áno, je to legálne a všetci zamestnanci sú povinní podpísať potvrdenie, že sú si vedomí, že všetky aktivity sú z bezpečnostných dôvodov monitorované. Keďže som odišiel zo zamestnania, môžem o tom teraz hovoriť,“ uviedol ďalej. Nie je prekvapením, že príspevok získal množstvo komentárov od zvedavých ľudí.

Jeden používateľ sa spýtal: „Spustil si niekedy kameru/mikrofón a nabúral sa niekomu do počítača?“ Bývalý IT pracovník odpovedal, že to nikdy neurobil úmyselne, ale niekedy, ak sa pokúšal na diaľku pomôcť s problémami s kamerou, urobil to. Jeden incident ho však určite vyviedol z miery. Muž sa pripojil do počítača člena výkonného tímu, ktorý povedal, že v tom čase bude na obede. „Opravil som kamerový softvér a keď sa kamera vrátila do online režimu, videl som, ako má orálny sex. Našťastie som videl len zadnú časť hlavy tej ženy. Neviem povedať, kto to bol,“ prezradil.

Podobne pikantných incidentov zažil oveľa viac. Zistil napríklad, že jeden zo zamestnancov popri práci prevádzkuje firmu, ktorá predáva použité nohavičky jeho manželky. „Bolo to prekvapujúce, pretože nikdy nespomenul svoju manželku, nenosil snubný prsteň a nikto nevedel, že je ženatý,“ priblížil bývalý IT pracovník a dodal, že zamestnanec nohavičky vždy doniesol do práce a odtiaľ ich odoslal zákazníkovi.

Napokon muž videl, že niekoľko zamestnancov navštevuje pochybné fetišové a zoznamovacie webové stránky. Iní sa dokonca prihlasovali do svojich účtov na OnlyFans. „Pri prehliadaní histórie som zistil, že niektorí zamestnanci sa pýtali divné lekárske otázky. Je to dosť trápne, ale nesúdim to. Pokračujem vo svojom dni a predstieram, že nič nevidím,“ dodal. Najznepokojujúcejším zistením bol obsah notebooku iného zamestnanca. Jeho súkromný počítač, v ktorom mal ohavné zábery s mŕtvolami z dark webu, sa synchronizoval s tým pracovným. Ako vysvetlil bývalý IT zamestnanec, táto informácia sa dostala až k FBI.